تمامی مجتمع‌های خدماتی و نمازخانه‌های بین‌راهی استان به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به مسافران هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس بازرگانی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: تمامی مراکز خدماتی به‌صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و استراحتگاهی به مسافران هستند و هیچ‌گونه وقفه یا تعطیلی در خدمات‌رسانی وجود ندارد.

عادل رییسی، افزود: این طربا هدف ارتقای ایمنی و رفاه مسافران انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم کیفیت خدمات بدون وقفه در تمامی مسیر‌های پرتردد استان حفظ شود.

به گفته وی تمامی کارکنان مجتمع‌ها و نمازخانه‌ها به صورت شیفتی و مستمر آماده خدمت‌رسانی هستند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استاندارد‌های ایمنی به‌صورت کامل انجام می‌گیرد.