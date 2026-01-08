پخش زنده
امروز: -
تمامی مجتمعهای خدماتی و نمازخانههای بینراهی استان بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به مسافران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس بازرگانی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: تمامی مراکز خدماتی بهصورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و استراحتگاهی به مسافران هستند و هیچگونه وقفه یا تعطیلی در خدماترسانی وجود ندارد.
عادل رییسی، افزود: این طربا هدف ارتقای ایمنی و رفاه مسافران انجام میشود و تلاش میکنیم کیفیت خدمات بدون وقفه در تمامی مسیرهای پرتردد استان حفظ شود.
به گفته وی تمامی کارکنان مجتمعها و نمازخانهها به صورت شیفتی و مستمر آماده خدمترسانی هستند و رعایت پروتکلهای بهداشتی و استانداردهای ایمنی بهصورت کامل انجام میگیرد.