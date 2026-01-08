پخش زنده
امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ، دانشگاههای تهران با یک هفته تاخیر برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اطلاعیههای دانشگاههای الزهرا ، فرهنگیان، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و فرهنگ، علم و صنعت و امیرکبیر، امتحانات نیم سال اول این دانشگاهها با یک هفته تاخیر برگزار میشود.
دانشگاه تهران، صنعتی شریف، شاهد، تربیت مدرس، شهیدبهشتی، امام صادق (ع) , تربیت دبیر شهید رجایی، خوارزمی ، علامه طباطبایی، دانشگاه فنی و حرفهای و هنر تهران هنوز هیچ گونهای اطلاعیهای در خصوص به تعویق افتادن امتحانات صادر نکردهاند.
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی:
پیرو درخواستهای حوزههای مختلف دانشجویی وبرای اتخاذ تمهیدات لازم بهمنظور تسهیل بازگشت دانشجویان و فراهمسازی فرصت بیشتر برای آمادگی در امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، هیأترئیسه دانشگاه با عنایت به بروز شرایط خاص و پس از هماهنگیهای لازم و اخذ مجوزهای مربوطه، مقرر کرد همه امتحانات پایان نیمسال به مدت یک هفته تعویق و از یکشنبه ۲۸ دی آغاز شود.
برنامه اصلاحشده امتحانات از طریق سامانه " بهستان" قابل مشاهده و دسترسی است.
دانشگاه فرهنگیان:
امتحانات پایانترم این دانشگاه در سراسر کشور با یک هفته تعویق برگزار میشود.
بر اساس اعلام این دانشگاه، در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم جدید، مراتب از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
دانشگاه الزهرا:
امتحانات برنامهریزیشده در هفته آینده (از ۲۱ تا ۲۴ دی) به زمان دیگری پس از آخرین امتحان موکول شد.
تاریخ جدید برگزاری این امتحانات متعاقباً از طریق وبسایت دانشگاه و سامانههای آموزشی اطلاعرسانی خواهد شد.
امتحانات برنامه ریزی شده در بازه زمانی ۲۸ دی تا ۷ بهمن طبق ترتیب و برنامه اعلامی قبلی به صورت حضوری برگزار میشود.
دانشگاه علم و فرهنگ:
به اطلاع تمامی اعضای هیئت علمی، اساتید و دانشجویان محترم میرساند؛ هیئت رئیسه دانشگاه پس از برگزاری چندین جلسه در این هفته و به منظور حفظ آرامش بیش از پیش دانشجویان محترم و کسب آمادگی بیشتر با تعویق امتحانات به مدت یک هفته اعلام موافقت کرده است.
دانشگاه علم و صنعت:
آزمونها از تاریخ ۲۰ دی به ۳۰ دی با تعطیلی خوابگاه، موکول شد و بنابراین آزمونهای پایانی نظری از سهشنبه ۳۰ دی آغاز میشود.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
در اطلاعیهای خطاب به همه اعضای هیئت علمی و دانشجویان اعلام کرد: با توجه به شرایط ویژه فعلی و برای کمک به دانشجویان عزیز و آمادگی بیشتر به منظور شرکت در آزمونهای پایانی، مقرر گردید آزمونهای پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با تأخیر یک هفتهای و از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ برگزار گردد.
یادآوری میشود، آزمونهای هفته اول برنامه فعلی (۱۴۰۴/۱۰/۲۰ الی ۱۴۰۴/۱۰/۲۵) در برنامه جدید در تاریخهای ۱۴۰۴/۱۱/۴ الی ۱۴۰۴/۱۱/۹ برگزار خواهد شد.
آزمونهای برنامه ریزی شده در بازه ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ الی ۱۴۰۴/۱۱/۲ مطابق برنامه قبلی به قوت خود باقی است.
بر این اساس؛ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ابلاغیهای، بر برگزاری حضوری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ مطابق با زمانبندی اعلامشده از طرف دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی تأکید کرد.
در این اطلاعیه آمده است، در صورت بروز شرایط خاص و ضرورت اتخاذ تصمیم جدید درباره نحوه برگزاری امتحانات، کارگروه استانی آموزش عالی میتواند با هماهنگی وزارت علوم، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و مراتب را برای اجرا به دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی ابلاغ کند.