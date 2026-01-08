به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان با تاکید بر نقش فعال و موثر اصحاب فرهنگ و هنر در دشواری‌ها گفت: فرهنگ، هنر و رسانه در شرایط کنونی جامعه می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد آرامش، امید و انسجام اجتماعی ایفا کنند.

سیدین نیا افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور فعال و مسئولانه اهالی فرهنگ و هنر هستیم تا با تولید آثار فاخر و فعالیت‌های اثرگذار، به تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی شهرستان، استان و کشور کمک کنند.

در ادامه فرماندار شهرستان برخوار گفت: فعالان هنری در بخش‌های مختلف نباید با محدودیت مواجه باشند و همه کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی باید به‌طور دقیق و طبق قوانین و مقررات برگزار شوند.

رضا علی معصومی افزود: ارایه برنامه‌ای مشخص، عملیاتی و یک‌ساله برای ایجاد تحول در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه در شهرستان ضروریست و فرمانداری نیز در همه عرصه‌ها حامی و همراه این برنامه‌ها خواهد بود.

وی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برخوار، با وجود کمبود اعتبار و زیرساخت‌های فرهنگی، با عزم، تلاش، تعهد و عشق هنرمندان بومی برخوار، تئاتر و بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری شهرستان را به جایگاهی قابل توجه در سطح استان رساندند و در آثار نمایشی برخوار، حضوری مؤثر در جشنواره‌های استانی داشتند.

فرماندار برخوار افزود: تعزیه یکی از هنر‌های آیینی ریشه‌دار شهرستان برخوار است که با حضور گروه‌ها و چهره‌های شناخته‌شده در سطح ملی، به‌صورت مستمر اجرا شده و نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی برخوار ایفا کرده است.

با حضور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، حسن کیخایی به عنوان رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برخوار معرفی و از تلاش‌های ۳۰ ماهه سید حمید طباطبایی تجلیل و قدردانی شد.