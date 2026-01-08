وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت آمادگی راهبردی استان یزد برای تحولات پیش‌روی صنعت گردشگری کشور، گفت: یزد باید برای فردا آماده باشد؛ چراکه این استان ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از محور‌های اصلی گردشگری ایران را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی‌امیری امروز در نشست با تشکل‌های گردشگری و صنایع‌دستی یزد که با حضور استاندار یزد و نماینده استان برگزار شد با تبیین چارچوب کلان سیاست‌های دولت در حوزه گردشگری، بر جایگاه راهبردی یزد در آینده این صنعت تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به شرایط نوین پیش‌روی گردشگری ایران افزود : نشانه‌های شکل‌گیری موج جدیدی از گردشگران به‌روشنی دیده می‌شود. در این میان، یزد باید بتواند با برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگرانه، جایگاه خود را در مثلث طلایی گردشگری کشور تثبیت کند.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را پیش‌شرط این جهش دانست و گفت : ارتقای زیرساخت‌ها، تأمین امنیت پایدار و ایجاد ظرفیت‌های جدید خدماتی، از الزامات بنیادین برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده گردشگری است و یزد در این مسیر ، از مزیت‌های رقابتی قابل‌توجهی برخوردار است.

صالحی‌امیری با تاکید بر نقش روایت‌گری هدفمند در معرفی بین‌المللی یزد افزود : تولید محتوای حرفه‌ای، دقیق و چندزبانه برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی یزد، ضرورتی راهبردی است. معرفی این استان به شش زبان زنده دنیا، حضور فعال در نمایشگاه‌های معتبر جهانی از جمله فیتور و تداوم حضور مؤثر در رویداد‌های بین‌المللی، باید به‌عنوان یک سیاست مستمر دنبال شود.

وی گفت : دعوت و بهره‌گیری از چهره‌های اثرگذار فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی برای بازنمایی واقع‌بینانه و جذاب یزد، بخشی از دیپلماسی نرم گردشگری کشور محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به رویکرد میدانی دولت در رفع موانع توسعه افزود : دولت خود را متعهد به تسهیل مسیر توسعه گردشگری و بهبود شرایط صنایع‌دستی می‌داند. سفر‌های استانی هفتگی با هدف لمس مستقیم مسائل و رفع موانع در میدان، انجام می‌شود و وظیفه ما این است که شرایط فعالیت را برای بخش‌خصوصی و فعالان این حوزه بیش از پیش فراهم کنیم.

صالحی‌امیری با تاکید بر جایگاه صنایع‌دستی در منظومه اقتصاد فرهنگ‌محور کشور گفت: صنایع‌دستی نه‌تنها حامل هویت تاریخی و سرمایه نمادین ایران است، بلکه یکی از پیشران‌های اصلی اشتغال پایدار، توانمندسازی جوامع محلی و تکمیل زنجیره ارزش گردشگری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر یزد در این حوزه افزود: یزد از استان‌های پیشرو در تولید صنایع‌دستی اصیل و صادرات‌محور است و حمایت هدفمند از هنرمندان، توسعه بازارها، حضور مؤثر در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی و پیوند صنایع‌دستی با روایت گردشگری، در اولویت سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد.

در این نشست، رؤسا و نمایندگان تشکل‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد نیز با طرح دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود، بر لزوم هم‌افزایی نهادی، تقویت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد استان تاکید کردند؛ موضوعاتی که در چارچوب سیاست‌های حمایتی وزارت میراث‌فرهنگی مورد توجه قرار گرفت.