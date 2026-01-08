پخش زنده
همزمان با حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، بازدید سرزده وزیر دادگستری از بازار انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، پنجشنبه ۱۸ دی با هدف بررسی وضع بازار و رصد قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، به صورت سرزده از چند واحد صنفی در نقاط مختلف تهران بازدید کرد.
وزیر دادگستری به اتفاق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بازدیدی سرزده، با حضور در چند واحد صنفی در نقاط مختلف تهران، از نزدیک روند توزیع کالا و قیمتها را بررسی کرد.
پس از حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ به همه دهکهای درآمدی،کنترل و رصد دقیق بازار و قیمتها امری ضروری است که به صورت مستقیم بر ثبات و امنیت فضای داد و ستد کالا و آرامش روانی جامعه اثرگذار است.
وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که نقش ویژهای بر کنترل بازار و رسیدگی به تخلفات این حوزه دارند، با حضور در واحدهای صنفی در چند نقطه تهران، روند بازاررسانی کالاهای ضروری، تامین مایحتاج خانوارها در واحدهای صنفی و قیمتها را از نزدیک بررسی کرد.