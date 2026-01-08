زاخارووا: اعزام نیروی اروپایی به اوکراین، مداخله در جنگ است
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: که تأسیسات نظامی که توسط اروپاییها در اوکراین احداث بشود، اهدف قانونی برای ارتش این کشور خواهند بود.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، ماریا زاخارووا سپس هشدار داد که استقرار نیروها و تأسیسات نظامی اروپایی در اوکراین، به عنوان مداخلهای که تهدیدی برای روسیه و سایر کشورهای اروپایی محسوب میشود، خواهد بود.
وی افزود: تمام این واحدها و تأسیسات، اهداف جنگی مشروع نیروهای مسلح روسیه محسوب خواهند شد. این هشدارها بارها در بالاترین سطوح صادر شده و همچنان مرتبط هستند».