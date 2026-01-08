زاخارووا: اعزام نیروی اروپایی به اوکراین، مداخله در جنگ است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفت که تأسیسات نظامی که توسط اروپایی‌ها در اوکراین احداث بشود، اهدف قانونی برای ارتش این کشور خواهند بود.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، ماریا زاخارووا سپس هشدار داد که استقرار نیروها و تأسیسات نظامی اروپایی در اوکراین، به عنوان مداخله‌ای که تهدیدی برای روسیه و سایر کشورهای اروپایی محسوب می‌شود، خواهد بود.

وی افزود: تمام این واحدها و تأسیسات، اهداف جنگی مشروع نیروهای مسلح روسیه محسوب خواهند شد. این هشدارها بارها در بالاترین سطوح صادر شده و همچنان مرتبط هستند».