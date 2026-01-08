پخش زنده
ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان با صدور هشدار، از افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان همزمان با وزش باد گرم و هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ادارهکل حفاظت محیط زیست استان گیلان اعلام کرد: با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و وزش باد گرم از عصر امروز ۱۸ دی ماه، احتمال وقوع آتش سوزی در جنگلها، مراتع، عرصههای طبیعی و تالابها وجود دارد.
بر اساس این هشدار، از شهروندان و گردشگران درخواست شده است از روشن کردن آتش، رهاسازی تهسیگار و استفاده از هرگونه وسیله قابل اشتعال در طبیعت بهطور جدی خودداری کنند.
به گفته این ادارهکل، بخش عمده آتشسوزیهای عرصههای طبیعی ناشی از خطا و سهلانگاری انسانی است و رعایت نکات ایمنی ساده میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث ناگوار داشته باشد.
محیط زیست گیلان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه نشانه آتشسوزی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا با اطلاعرسانی به ادارات حفاظت محیط زیست و پاسگاههای محیطبانی شهرستانها گزارش دهند.
همچنین اعلام شد نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان تا پایان دوره وزش باد گرم و کاهش دما، در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.