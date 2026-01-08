پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: هفتاد و نهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان کشور به میزبانی استان خوزستان و در شهرهای اهواز، دزفول و آبادان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین براتی امروز _پنجشنبه هجدهم دی_ در جلسه با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با قدردانی از حضور مسئولان، هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه اظهار کرد: حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه در خوزستان، مایه افتخار مجموعه فرهنگی استان است و از این همراهی ارزشمند صمیمانه قدردانی میکنیم.
وی افزود: این سفر موضوعی با تدبیر استاندار خوزستان و با وجود فشردگی برنامهها، بهگونهای برنامهریزی شد که حداکثر بهرهبرداری فرهنگی برای استان بهویژه در حوزه سینما و هنر جوانان صورت گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به برگزاری هفتاد و نهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان کشور تصریح کرد: این جشنواره از روز شنبه با برگزاری دورههای تخصصی و استعدادیابی در حوزه آموزش سینمای جوان، با حضور نمایندگان نزدیک به ۲۰ مرکز استانی کشور، به مدت سه روز در اهواز آغاز میشود.
براتی ادامه داد: بخش دیگری از برنامههای آموزشی جشنواره در شهرستان دزفول و با محوریت آموزش عکاسی، تصویربرداری و معرفی ظرفیتهای فرهنگی، میراثی و گردشگری شهرهای شوش، دزفول و اندیمشک برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بخش پایانی و نمایش آثار جشنواره نیز از ۲۳ دیماه تا شب مبعث پیامبر اکرم (ص) در شهرستان آبادان برگزار میشود و این شهر میزبان اختتامیه هفتاد و نهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان کشور خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با قدردانی از حمایتهای استاندار خوزستان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمندان، پیشکسوتان و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان تأکید کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری خوزستان و حمایت از استعدادهای جوان سینمای کشور است.