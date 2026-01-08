به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:

* اریالز در لاک بوپورت کانادا - مرحله چهارم:

۱- سون جیاشو از چین ۱۳۱.۵۸ امتیاز

۲- لی تیان ما از چین ۱۲۴.۹۵،

۳- نوی روت از سوئیس ۱۲۲.۹۱

- در رده بندی کلی ماده اریالز پس از چهارمین مرحله از ۶ مرحله فصل، لی تیانما از چین با ۲۴۱ امتیاز در صدر قرار دارد و سون جیاشو از چین با ۲۳۵ امتیاز دوم است. دیمیتری کوتوفسکی از اوکراین با ۲۱۸ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

رده بندی سایر مواد به این شرح است:

* کراس:

- در رده بندی کلی ماده کراس پس از پنجمین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، ریکی هاودن از کانادا با ۳۵۳ امتیاز پیشتاز شد و سیمونه درومدیس از ایتالیا با ۲۶۰ امتیاز دوم و یوهانس اویسکی از اتریش با ۲۰۴ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

* موگولز:

- در رده بندی مواد موگولز و دوآل موگولز پس از دومین مرحله از ۱۲ مرحله فصل، ایکوما هوریشیما از ژاپن با ۱۸۰، مت گراهام از استرالیا با ۱۵۰ و نیک پیج از آمریکا با ۱۱۰ اول تا سوم هستند.

* هاف پایپ:

- در رده بندی کلی ماده هاف پایپ پس از سومین مرحله از ۵ مرحله فصل، هانتر هس از آمریکا با ۱۸۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و فینلی ملویل از نیوزیلند با ۱۸۰ و آلکس فریرا از آمریکا با ۱۴۶ امتیاز دوم و سوم هستند.

* اسلوپ استایل:

- اولین مرحله فصل به علت بدی آب و هوا لغو شد و مسابقه جایگزینی در نظر گرفته نشده است. فصل در ۴ مرحله برگزار خواهد شد.

* بیگ ار:

- در رده بندی کلی ماده بیگ ار پس از سومین مرحله از ۴ مرحله فصل، تروی پودمیلساک از آمریکا با ۲۰۰ امتیاز در صدر است لوکا هارینگتون از نیوزیلند با ۲۰۰ امتیاز دوم و اولریک سامنوی از نروژ با ۱۲۹ امتیاز سوم هستند.

- جام جهانی اسکی آزاد رده بندی کلی تمام مواد ندارد.