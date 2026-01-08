به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از دبیرخانه سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی اوپک روز چهارشنبه (۱۷ دی) با یک دلار و ۱۰ سنت کاهش به ۵۸ دلار و ۵۱ سنت رسید، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه (۱۶ دی) ۵۹ دلار و ۶۱ سنت گزارش شد.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۲ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، جنو کنگو، زافیرو گینه استوایی، سبک رابی گابن، سنگین ایران، سبک بصره (عراق)، صادراتی کویت، السیدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات و مری ونزوئلاست.

قیمت نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (پنجشنبه، ۱۸ دی) و تا لحظه انتشار این خبر به‌ترتیب ۵۶ دلار و ۶۳ سنت و ۶۰ دلار و ۵۶ سنت به ازای هر بشکه بود.