هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی یازدهم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، زمان ثبت نام برای داوطلبان شهری از ۲۱ تا ۲۷ دی و زمان بندی آغاز ثبت نام دواطلبان روستایی نیز از ۲۴ تا ۳۰ام همین ماه در نظر گرفته شده است.
با نزدیک شدن به این رویداد که در ۳۳ شهر و هزار و ۳۳۴ روستای استان برگزار میشود تمهیدات لازم برای حضور حداکثری مردم و برگزاری انتخاباتی پرشور در نظر گرفته شده است.
فرماندار قروه از آمادگی این شهرستان برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی خبر داد.