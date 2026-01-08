به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، زمان ثبت نام برای داوطلبان شهری از ۲۱ تا ۲۷ دی و زمان بندی آغاز ثبت نام دواطلبان روستایی نیز از ۲۴ تا ۳۰‌ام همین ماه در نظر گرفته شده است.

با نزدیک شدن به این رویداد که در ۳۳ شهر و هزار و ۳۳۴ روستای استان برگزار می‌شود تمهیدات لازم برای حضور حداکثری مردم و برگزاری انتخاباتی پرشور در نظر گرفته شده است.

فرماندار قروه از آمادگی این شهرستان برای هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی خبر داد.