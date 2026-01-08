تامین ۵۳ تن روغن پس از کمبود چند روزه این کالا در بازار استان
به منظور تنظیم بازار و پیشگیری از افزایش قیمتها ۵۳ تن روغن خوراکی در بازار کهگیلویه و بویراحد توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پس از چند روز کمبود روغن در سطح بازار با تامین، ۵۳ تن روغن خوراکی توزیع این کالاهای اساسی و مود نیاز مردم بین عاملان توزیع در استان آغاز شد. سرپرست توسعه بازرگانی و بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از مجموع ۵۳ تن روغن وارد شده به استان، ۲۰ تن سهمیه شهرستان بویراحمد بوده که تاکنون ۹ تن از این میزان بین عاملان در این شهرستان توزیع شده است. محمد تابش مقدم افزود: توزیع بقیه این محموله روغن در روزهای آینده ادامه دارد. گفتنی است بازار یاسوج امروز شاهد صفهای طولانی مردم برای دریافت اقلام اساسی بوده که در برخی نقاط منجر به ایجاد ترافیک در خیابانهای اصلی شده است. شهروندان نیز از ضمن ابراز نگرانی از افزایش قیمتها و نحوه توزیع کالاهای اساسی خواستار ساماندهی هر چه سریعتر وضعیت توزیع شدند.