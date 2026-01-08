امسال یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۶۰۶ مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری جابه‌جا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره مسافر اداره کل حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت:این حجم از جابه‌جایی توسط ۵۸ شرکت مسافربری فعال و با بهره‌گیری از ۱۱۸ دستگاه اتوبوس، ۱۷۵ دستگاه مینی‌بوس و ۹۹۷ دستگاه سواری فعال انجام شده است

اصغر رحیمی افزود: کنترل‌های مستمر فنی، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و رانندگان و رسیدگی به شکایات مردمی به‌صورت روزانه انجام می‌شود تا مسافران با آرامش و ایمنی کامل سفر کنند.