استاندار خوزستان با تأکید بر نقش مؤثر فرهنگ و هنر در مسیر توسعه گفت: توسعه متوازن و پایدار تنها با توجه همزمان به وجوه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکان‌پذیر است و بی‌توجهی به ابعاد فرهنگی و هنری، مانع تحقق این هدف خواهد شد.

توسعه پایدار بدون توجه به فرهنگ و هنر محقق نمی‌شود

توسعه پایدار بدون توجه به فرهنگ و هنر محقق نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده امروز _پنجشنبه هجدهم دی_ در جلسه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن خیرمقدم به وزیر و هیئت همراه اظهار کرد: حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خوزستان مایه افتخار است و این استان همواره خود را متعلق به خانواده بزرگ فرهنگ و هنر می‌داند.

وی افزود: فعالیت‌های فرهنگی و هنری نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای دارند و مدیریت استان آمادگی کامل برای حمایت از این حوزه‌ها را دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به نمونه‌هایی از رویداد‌های موفق فرهنگی در استان تصریح کرد: برگزاری کنسرت علیرضا قربانی پس از سال‌ها در اهواز، نمونه‌ای از ظرفیت بالای فرهنگی استان و استقبال گسترده مردم از برنامه‌های هنری بود که به شکلی منظم و مطلوب برگزار شد.

موالی‌زاده با بیان اینکه سینمای خوزستان دارای پیشینه‌ای قابل توجه است، گفت: بسیاری از کارگردانان، بازیگران و فعالان شاخص سینمای کشور از خوزستان برخاسته‌اند و ثبت و مستندسازی تاریخ سینمای استان، اقدامی ارزشمند در حفظ هویت فرهنگی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: هنر سینما می‌تواند در ترویج فرهنگ کار، حفاظت از محیط‌زیست، تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال مفاهیم ارزشی و دینی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و این همان نگاهی است که همواره در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است.

استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری رویداد‌های مرتبط با سینمای جوان در استان افزود: شناسایی و حمایت از استعداد‌های جوان در حوزه سینما، به تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه کمک می‌کند و زمینه‌ساز رشد فرهنگی استان خواهد بود.

موالی‌زاده با اشاره به بازگشت کاربری موزه هنر‌های معاصر به حوزه فرهنگ و هنر، تأکید کرد: این اقدام در راستای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی استان انجام شده و با تداوم حمایت‌ها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت‌های هنری در خوزستان خواهیم بود.