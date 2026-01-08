همزمان با پاسداشت ۱۱۳ سالگی تئاتر کرمان، از پوستر بخش کرمان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، با شعار تئاتر همبستگی و امید رونمایی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این آیین که هنرمندان تئاتر کشوری و استانی، مدیران هنری و مردم علاقه‌مند، در تالار فرهنگ و هنر کرمان حضور داشتند؛پنج برنامه آیینی و نمایشی شامل معرکه‌گیری، تعزیه‌خوانی، پرده‌خوانی و سیاه‌بازی پیش از آیین رونمایی از پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر (کرمان) اجرا شد.

در این مراسم، سید وحید فخرموسوی دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، سیاوش طهمورث بازیگر سینما و تئاتر و محسن حسن‌زاده از اعضای ستاد برگزاری جشنواره تئاتر فجر و همچنین جمعی از مسئولان استان کرمان حضور داشتند.

در کنار مسئولان و هنرمندان کشوری، پیشکسوتان هنری استان کرمان همچون مهدی ثانی، مسعود ابوسعیدی، ابوالفضل کارآمد، علی کهن و سعیده موسوی نیز در مراسم رونمایی پوستر جشنواره حضور داشتند.

پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با شعار «تئاتر همبستگی و امید» در کرمان رونمایی شد.

سیاوش طهمورث، بازیگر سینما و تئاتر، در مراسم رونمایی از پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در کرمان با تأکید بر پیوند عمیق هنر و خرد، «تئاتر» را هنری فراتر از سرگرمی دانست و آن را عامل معنا‌بخشی به زندگی انسان معرفی کرد.

وی با بیان اینکه هنر بدون خرد، زندگی معنای واقعی خود را از دست می‌دهد اظهار کرد: اگر انسان در مسیر خردمندی حرکت نکند، نه زندگی و نه هنر برای او معنای خاصی نخواهد داشت. هنرمند، زمانی می‌تواند در عرصه هنر مؤثر باشد که ابتدا به خرد دست یافته و به زندگی و جان خود، معنا بخشیده باشد.

این بازیگر پیشکسوت با اشاره به مسئولیت اجتماعی هنرمندان، افزود: هنرمند آگاه می‌تواند هر صدا و هر سکوتی را در عرصه هنر بشنود و آنچه از زندگی و جامعه انسانی درک کرده است، چه بر روی صحنه تئاتر و چه مقابل دوربین، به تصویر بکشد و در این مسیر، مسئولیت خود را در حفظ و تداوم زندگی انسانی بشناسد.

طهمورث با تفکیک مفهوم «نمایش» و «تئاتر» تصریح کرد: نمایش می‌تواند سرگرم‌کننده باشد، بخنداند یا اشک برانگیزد و ذهن را به حرکت وادارد، اما «تئاتر» مفهومی عمیق‌تر دارد. تئاتر، انسان را دگرگون می‌کند و مخاطب، پس از تجربه آن، همان انسانی نیست که پیش از ورود به سالن بوده است.

وی با ابراز تأسف از غلبه نگاه صرفاً نمایشی در برخی تولیدات هنری گفت: امروز نمایش‌های زیادی داریم، اما آنچه باید بیش از پیش به دنبال آن باشیم، تئاتری است که بر «خرد» شکل بگیرد و بتواند معنا و ارزش بیافریند.

این بازیگر سینما و تئاتر با دعوت هنرمندان به جست‌وجوی خردمندی، تأکید کرد: همان‌گونه که در اندیشه ایرانی آمده است «به نام خداوند جان و خرد»، اگر خرد نباشد، جان نیز معنای خود را از دست می‌دهد.