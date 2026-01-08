پخش زنده
رئیس حوزه قضایی شهرستان نرماشیر ضمن تأکید بر صیانت از حقوق عموم، اعلام کرد که دستگاه قضایی با هرگونه گرانفروشی و تخلفات صنفی، بر اساس مقررات برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، امیرحسین بهجتی در این باره گفت: «اجرای طرح نظارت و ساماندهی صنوف در بازار شهرستان نرماشیر ضروری است.»
وی افزود: صبح امروز به منظور بررسی روند توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمتها، نظارت میدانی از واحدهای صنفی شهرستان با حضور نمایندگان مختلف انجام شد.
بهجتی در ادامه، از پلمب چهار واحد صنفی به دلیل گرانفروشی و عدم رعایت ضوابط بهداشتی خبر داد و تصریح کرد که در این خصوص پروندههای قضایی تشکیل شده است.
او همچنین به تداوم نظارتها و کنترل بازار اشاره کرد و گفت: «هدف ما جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.»
این اقدام نشاندهندهی عزم جدی مسئولان در مبارزه با فساد و تأمین عدالت اقتصادی در جامعه است.