رئیس حوزه قضایی شهرستان نرماشیر ضمن تأکید بر صیانت از حقوق عموم، اعلام کرد که دستگاه قضایی با هرگونه گران‌فروشی و تخلفات صنفی، بر اساس مقررات برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، امیرحسین بهجتی در این باره گفت: «اجرای طرح نظارت و ساماندهی صنوف در بازار شهرستان نرماشیر ضروری است.»

وی افزود: صبح امروز به منظور بررسی روند توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها، نظارت میدانی از واحدهای صنفی شهرستان با حضور نمایندگان مختلف انجام شد.

بهجتی در ادامه، از پلمب چهار واحد صنفی به دلیل گران‌فروشی و عدم رعایت ضوابط بهداشتی خبر داد و تصریح کرد که در این خصوص پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.

او همچنین به تداوم نظارت‌ها و کنترل بازار اشاره کرد و گفت: «هدف ما جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.»

این اقدام نشان‌دهنده‌ی عزم جدی مسئولان در مبارزه با فساد و تأمین عدالت اقتصادی در جامعه است.