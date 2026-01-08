وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سینما را ابزار روایت و محرک توسعه خواند و گفت: سینما ایران و همچنین استان‌ها می‌تواند بال توسعه ملی و استانی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعباس صالحی روز پنجشنبه در نشست رونمایی از پوستر هفتاد و دومین جشنواره منطقه‌ای سینما جوان کشور در اهواز با اشاره به ظرفیت‌های غنی خوزستان در حوزه‌های مختلف، سینما را یکی از بهترین ابزار‌ها برای معرفی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای این استان عنوان کرد.

وی افزود: جهان امروز با تصویر روایت و فهمیده می‌شود، اگر خوزستان بخواهد در داخل و خارج به درستی معرفی شود، سینما مسیر این قدم‌های رو به توسعه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به قدمت تاریخی سینما خوزستان و ریشه داشتن سینمای ایران در سینمای خوزستان گفت: سینمای کوتاه، مستند و داستانی می‌تواند بدون نیاز به ترجمه، هم مدیران داخلی را با مسائل توسعه درگیر کند و هم ابزاری موثر برای توسعه منطقه‌ای و ملی باشد.

جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان و نقش آینده‌ساز آن

وی در ادامه با اشاره به جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان گفت: سینمای جوان، هسته اصلی و آینده سینمای ایران است؛ اگر سینمای جوان، خلاق و پرشور داشته باشیم، می‌توان به آینده سینمای ایران امیدوار بود.

صالحی از راه‌اندازی مجدد شورای عالی سینما پس از مدتی توقف خبر داد و افزود: در جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کردیم تا این جشنواره در استان‌ها برگزار شود که فرصتی برای بهره‌گیری از سینما در خدمت توسعه فراهم کند.

وی با بیان امیدواری از حضور و مشارکت سینماگران جوان تصریح کرد: امیدواریم با نگاه فرهنگی و هنری و حمایت از سینما، در این دوره بتوانیم خوزستان را به آنچه لیاقت آن است، نزدیک‌تر کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر نقش بی‌بدیل فرهنگ و هنر در فرآیند توسعه پایدار تاکید کرد و گفت: خوزستان به‌عنوان مهد تمدن ایران، دارای ظرفیت‌های گسترده طبیعی، تاریخی، صنعتی و انسانی است که برای تحقق توسعه واقعی باید با نگاهی فرهنگی به آن توجه شود.

وی افزود: در همه تمدن‌های ریشه‌دار جهانی، هسته اصلی پیشرفت از فرهنگ و هنر آن سرزمین برمی‌خیزد؛ اگر توسعه را با این نگاه بنگریم، شاهد تغییرات قابل‌توجهی در شتاب پیشرفت خواهیم بود.

در پایان این نشست از پوستر هفتاد و دومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان رونمایی شد.

وزیر ارشاد به منظور شرکت در چند برنامه شامل دیدار با استاندار خوزستان و دستگاه‌های فرهنگی استان، رونمایی از پوستر هفتاد و دومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان در اهواز، رونمایی از پوستر جشنواره بین‌المللی شعر رضوی در شوش، دیدار با خانواده شهدا و بازدید از برخی فعالیت‌های فرهنگی در دزفول به خوزستان سفر کرده است.