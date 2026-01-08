به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ یک واحد مسکن محرومین با بیش از دو میلیارد ریال اعتبار در روستای دیزآباد شهرستان خنداب با حضور مسئولان به بهره برداری رسید.

محرومیت زدایی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی مهمترین هدف طرح نهضت ملی محرومان است.

اهالی روستای حسین آباد بخش میلاجرد شهرستان کمیجان از مزایای اجرای ۱۵۰ هکتار لوله گذاری آب بهره‌مند شدند.

با اجرای این طرح از هدررفتن آب جلوگیری و عملکرد برداشت محصول در واحد سطح افزایش می‌یابد.

نمایشگاه نقاشی دانش آموزان آشتیانی با موضوع اگر من خواهر یا برادر داشتم با هدف تبلیغ فرزند آوری برگزار شد.

دانش آموزان با نقاشی‌های خود نگاهشان به خواهر و برادر و محبت بین اعضای خانواده به تصویر کشیدند.

به آثار برتر این نمایشگاه جایزه اهدا شد.