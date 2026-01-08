به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهک‌های اول تا سوم، از ۱۷ دی ماه می‌توانند نسبت به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی با اعتبار یک میلیون تومان ماهانه به ازای هر عضو خانوار از بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور اقدام کنند.

همچنین امکان خرید برای خانوارهای دهک‌های ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی ماه، خانوارهای دهک‌های ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی ماه و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی‌ماه فراهم می‌شود.

میزان خرید از این فروشگاه ها نیز معادل اعتبار ماه اول اختصاص یافته به خانوار است و در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد.

مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر جزو ۱۱ قلم کالای اساسی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ الکترونیک وجود دارد.