آموزش مهارتی زراعت چوب در روستای زرمیتان شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل گفت: در این دوره اهمیت و اهداف زراعت چوب، انواع صنوبر و کبوده، مراحل کاشت صنوبر و گونههای سریع الرشد، مراحل تهیه نهال در خزانه، تهیه قلمه و چگونگی کاشت در زمین اصلی، شیوههای بازاریابی انواع گونههای صنوبر، آفات و بیماریهای مهم درختان کبوده و صنوبر و چگونگی کنترل و مقابله با آفات و بیماریها برای بهره برداران تشریح شد.
طهماسبی افزود: این دوره با هدف افزایش سطح آگاهی باغداران و آشنایی با اصول صحیح کاشت، داشت و برداشت درختان غیر مثمر برگزار شد.