رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر ظرفیت‌های بالای ورزشی استان زنجان گفت: این استان به عنوان منطقه‌ای توانمند در فوتبال کشور، نباید سهمش در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های فوتبالی نادیده گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ تاج در مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان با بیان اینکه از سال ۱۳۸۶ تاکنون در فدراسیون فوتبال و در متن این ورزش حضور داشته است، افزود: اختلاف‌نظر‌ها بخشی از زیست فوتبال است و مدیریت صحیح این اختلاف‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های بلباسی، رئیس پیشین هیئت فوتبال استان زنجان، گفت: پیگیری‌ها و زحمات صورت‌گرفته در دوره گذشته قابل تقدیر است.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به سوابق فریدون اصفهانیان، رئیس جدید هیئت فوتبال استان زنجان گفت: اصفهانیان در مقطعی هم عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و هم رئیس کمیته داوران بود که آن دوران از بهترین دوره‌های مدیریت داوری کشور به شمار می‌رود.

تاج با بیان اینکه انتخاب فوتبال یک موضوع و نحوه ارائه آن موضوعی دیگر است، تصریح کرد: نیمی از اعزام‌های ورزشی کشور مربوط به فوتبال است و این نشان‌دهنده جایگاه ویژه این رشته در ورزش ایران است.

وی با تأکید بر لزوم تقویت فوتبال استان زنجان اظهار امیدواری کرد: رئیس جدید هیئت فوتبال استان بتواند گام‌های مؤثر و رو به جلویی برای توسعه فوتبال زنجان بردارد.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به جایگاه فرهنگی و ورزشی استان زنجان افزود: تعداد بالای شهدای ورزشکار در این استان، بیانگر ارزش و جایگاه والای ورزش در زنجان است.

تاج با تأکید بر هم‌افزایی مسئولان و فعالان ورزشی خاطرنشان کرد: باید از تمام ظرفیت‌های موجود فوتبال استان زنجان برای پیشرفت این رشته استفاده شود و تلاش کنیم حداقل یک تیم در لیگ دسته اول یا دوم کشور داشته باشیم.

وی توجه ویژه به فوتبال ساحلی زنجان را ضروری دانست و گفت: وضعیت فوتبال ساحلی ایران مطلوب است و با کمی همت و برنامه‌ریزی می‌توان به جایگاه نخست جهان دست یافت؛ این موضوع درباره فوتسال نیز صادق است.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان با اشاره به ساخت ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان تأکید کرد: با بهره‌برداری از این ورزشگاه، ضرورت دارد زمینه حضور تیمی از زنجان در لیگ‌های یک یا دو کشور فراهم شود.