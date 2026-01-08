پخش زنده
دوره تخصصی بازآموزی و توانافزایی امدادگران هلالاحمر خراسان جنوبی در کویر ریگ یلان نهبندان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی از برگزاری دوره دو روزه بازآموزی و توانافزایی امدادگران و نجاتگران این جمعیت با حضور ۸۰ نفر از نیروهای عملیاتی در منطقه کویری ریگ یلان شهرستان نهبندان خبر داد.
کاوسی گفت: این دوره با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش توان امدادی و تقویت مهارتهای تخصصی امدادگران و نجاتگران در شرایط خاص کویری برگزار شد.
به گفته وی در این دوره آموزشی که به مدت دو روز در منطقه ریگ یلان شهرستان نهبندان برگزار شد، شرکت کنندگان با طراحی و برپایی اردوگاه و اسکان اضطراری، کار با دستگاه GPS، آموزشهای ستارهشناسی در شب و پیمایش تخصصی کویر بهصورت عملی آشنا شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت آموزشهای میدانی افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی و وسعت مناطق کویری استان، توانمندسازی نیروهای امدادی در این محیطها نقش مهمی در افزایش سرعت، دقت و ایمنی عملیاتهای امداد و نجات دارد.
کاوسی گفت: جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی همواره تلاش میکند با برگزاری دورههای هدفمند و تخصصی، سطح آمادگی نیروهای خود را متناسب با مخاطرات بومی استان ارتقا دهد تا در زمان وقوع حوادث، خدمات مؤثرتر و ایمنتری به هماستانیها ارائه شود.