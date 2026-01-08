پخش زنده
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی به شایعات درباره تغییر استاندار سمنان پایان داد و گفت : حضور محمدجواد کولیوند در استانداری سمنان تثبیت شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان، در برنامه تلویزیونی «گفتمان هفته» با اشاره به حواشی دو هفته گذشته پیرامون انتصاب استاندار سمنان گفت: خوشبختانه با همراهی و همافزایی مجموعه استان، حضور آقای کولیوند در استانداری سمنان تثبیت شده و فصل جدیدی از مدیریت استان آغاز میشود.
وی با بیان اینکه استان سمنان از یک فضای فرهنگی و مدیریتی یکپارچه برخوردار است، افزود: علما، نمایندگان مجلس و بزرگان استان با وحدت نظر از مدیریت فعلی استان حمایت میکنند و این انسجام، یک مزیت مهم برای پیشبرد امور است.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان با تأکید بر پرهیز از اختلافات سیاسی و جناحی تصریح کرد: شرایط کشور بهگونهای نیست که درگیر دعواهای حزبی و سیاسی شویم؛ امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همدلی و عقلانیت در تصمیمگیریها نیاز دارد.
عجم ادامه داد: حمایت از مدیریت استان هم از منظر عقلی و هم از منظر شرعی قابل دفاع است و استمرار این مسیر میتواند موجب پیشرفت استان سمنان و برداشتن گامهای مؤثر در جهت توسعه کشور شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استان سمنان با ثبات مدیریتی میتواند نقش مهمی در پیشبرد برنامههای کلان کشور ایفا کند و تقویت این انسجام، به نفع مردم و آینده استان خواهد بود.