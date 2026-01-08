به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی در حاشیه بازدید امروز به همراه ۵۵ نفر از قضات استان از زندانهای استان گفت: در این بازدید و دیدار چهره به چهره با ۱۳۸۶ زندانی با اولویت محکومان مالی و مهریه وضعیت قضایی انجام و درخواست‌های آنان را بررسی و در مورد هر یک دستورات لازم صادر شد.

وی ادامه داد: ۹۳۶ محکوم مالی و مهریه از ارفاقات قانونی شامل اعطای مرخصی به ۶۲۵ نفر، موافقت با اشتغال ۱۴۷ نفر، اعطای مرخصی پایان حبس ۳۷ نفر، موافقت با آزادی مشروط ۳۶ نفر، تعلیق مجازات ۱۷ نفر، موافقت با پابند الکترونیک ۱۵ نفر، موافقت با درخواست عفو ۶۱ نفر، تخفیف مجازات پنج نفر، تجمیع مجازات سه نفر و تعیین تکلیف رد مال ۷ نفر بهره‌مند شدند.

مقام ارشد قضایی استان همچنین در یکی از بندهای زندان ارومیه نشستی با زندانیان داشت و از نزدیک پای صحبت‌های آنها نشسته و در خصوص درخواست‌هایی که داشتند دستورات مقتضی را صادر کرد.