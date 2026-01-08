

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، در جمع خبرنگاران زنجان ضمن تبریک به فریدون اصفهانیان برای انتخاب به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان، از تأخیر در برگزاری مجمع انتقاد کرد و گفت: فریدون اصفهانیان چهره‌ای شناخته شده در فوتبال ایران است و سال‌ها در کنار ما در هیأت‌رئیسه فدراسیون و کمیته داوران فعالیت داشته است. مطمئنم اتفاقات خوبی برای فوتبال زنجان رقم خواهد خورد.

وی درباره برنامه‌های تیم ملی اظهار داشت: دو بازی تدارکاتی بسیار خوب برای فروردین با نظر سرمربی تیم ملی پیش‌بینی شده و دو دیدار نیز در خردادماه در اسپانیا انجام خواهد شد که ممکن است اسپانیا حریف ملی‌پوشان باشد. همچنین یک دیدار پشت در‌های بسته در آمریکا برگزار می‌شود.

رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: همه دیدار‌ها در چارچوب تفاهم‌نامه رسمی خواهد بود و زمانی قطعی می‌شود که تفاهم‌نامه به امضا برسد. برنامه‌ریزی‌ها با هماهنگی کامل سرمربی تیم ملی انجام شده است.

وی در خصوص شرایط گروه تیم ملی در جام جهانی بیان کرد: گروه ما گروه خوبی است، قلعه‌نویی با دقت در حال رصد بازی‌های امید در ریاض است تا بهترین ترکیب را برای تیم ملی بزرگسالان انتخاب کند.

تاج از آماده‌سازی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: برای زنجان باید تیم لیگ‌برتری از رده‌های پایین‌تر ساخته شود، نه خریداری. فوتبال باید رشد کند، نه قرضی اداره شود.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره احتمال بروز مشکل برای صدور ویزای بازیکنان گفت: تمام بازیکنان ویزا خواهند گرفت. ارتباط فدراسیون با فیفا بسیار خوب است و مانع جدی در این مسیر وجود ندارد.

وی اجرای (FFP) را از مصوبات مهم مجلس و فدراسیون دانست و توضیح داد: از این پس باشگاه‌ها بر اساس توان مالی خود قرارداد می‌بندند. تیم‌هایی که زیان انباشته دارند باید وضعیت مالی خود را اصلاح کنند، در غیر این صورت با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

تاج بر لزوم حمایت از قلعه‌نویی و دوری از بازیکن‌سالاری تأکید کرد و افزود: همه باید طاقت باخت داشته باشند و به جای حاشیه، به انسجام تیم ملی کمک کنند.