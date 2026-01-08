



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،اولین اجلاسیه شهدای غریب کشور در اواخر هفته آینده در مشهد مقدس برگزار می‌شود .

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس در مراسم گلباران قبور شهدای غریب اسارت با بیان اینکه اولین اجلاسیه شهدای غریب کشور در اواخر هفته آینده در مشهد مقدس برگزار می‌شود گفت : شهدای غریب اسارت شهدایی هستند که در دوران دفاع مقدس و در حالی که توسط دشمنان بعثی به اسارت گرفته شده بودند بر اثر شکنجه به فیض شهادت نائل آمدند .

زارعی گفت : تعداد شهدای غریب اسارت در کشور ۲ هزار و ۴۰۴ شهید است که ۸۰ شهید غریب اسارت متعلق به استان فارس است، شهدایی که میراث داران ایثار و مقاومت هستند .

امروز به پاس داشت ایثار و فداکاری این شهدا، قبور مطهرشان گلباران شد.