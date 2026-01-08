پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از ناسالم بودن کیفیت هوای سه شهرستان (ارومیه، مهاباد و پلدشت) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سعید موسوی با اشاره به شاخص کیفیت هوای استان بر اساس پایش ساعت ۱۳، پنج شنبه ۱۸ دی، افزود: شاخص لحظهای کیفیت هوای مرکز استان ۱۸۰ و ناسالم است که شاخص ۲۴ ساعته نیز رقم ۱۸۴ را نشان میدهد.
وی ادامه داد: شاخص لحظهای در مهاباد شاخص ۱۵۲ را نشان داده، همچنین شاخص لحظهای کیفیت هوای پلدشت با شاخص لحظهای ۱۶۴ و ناسالم گزارش شده است.
موسوی، شاخص لحظهای هوای خوی را ۱۰۸ و ناسالم برای گروههای حساس اعلام و اظهار کرد: ماکو با شاخص لحظهای، ۱۲۲ و پیرانشهر با شاخص ۱۰۳ برای گروههای حساس ناسالم گزارش شده است.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به وارونگی دما و افزایش غلظت آلایندههای جوی افزود: براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و تداوم این وضعیت توصیه میشود شهروندان از مشارکت عمومی و از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا میشود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند آن خودداری کنند.