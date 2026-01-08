به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم
ا از اسلام آباد؛ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تاکید دوباره بر موضع اصولی اسلامآباد در قبال تحولات منطقهای اعلام کرد: پاکستان با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران مخالف است و این موضوع بخشی ثابت از سیاست خارجی این کشور به شمار میرود.
به نقل از سایت خبری «آج نیوز»، «طاهر حسین اندرابی» در نشست خبری هفتگی وزارت امور خارجه پاکستان گفت: اسلامآباد با هرگونه دخالت خارجی علیه ایران مخالف است.
وی افزود: پاکستان به طور اصولی با هر نوع تجاوز و اقدام خصمانه خارجی در منطقه مخالف است و این موضع بخشی ثابت از سیاست منطقهای اسلامآباد به شمار میرود.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اشاره به شرایط منطقه افزود: استفاده از زور توسط بازیگران خارجی، ثبات و امنیت منطقه را تهدید میکند و پاکستان همواره خواستار حلوفصل اختلافات از مسیرهای دیپلماتیک بوده است.
او همچنین همکاری نزدیک پاکستان و عربستان سعودی در حوزههای مختلف از جمله بخش دفاعی را یادآور شد و تأکید کرد: این همکاریها به هیچوجه به معنای مشارکت در درگیریهای نظامی خارج از کشور نیست.
اندرابی در ادامه نشست خبری اظهارات اخیر وزیر امور خارجه هند را «غیرمسئولانه» توصیف کرد و گفت: این سخنان تلاشی برای انحراف افکار عمومی از نقش هند در حمایت از تروریسم است.
به گفته وی دهلینو به جای طرح اتهامات بیاساس علیه پاکستان، باید سیاستهای خود را بازنگری کند زیرا چنین ادعاهایی نمیتواند اقدامات ضد صلح هند در عرصه بینالمللی را پنهان سازد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش نیروی هوایی پاکستان تصریح کرد: نیروی هوایی این کشور در هیچ نقطهای از جهان در هیچ درگیری مسلحانهای مشارکت ندارد و این موضوع به طور شفاف بارها اعلام شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات افغانستان پرداخت و بار دیگر خواستار ارائه تضمینهای مکتوب و قابل راستیآزمایی از سوی حاکمان فعلی کابل شد تا اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری مورد استفاده قرار نمیگیرد.
او همچنین به اختلافات آبی میان پاکستان و هند اشاره کرد و گفت: اسلامآباد خواهان احیای کامل معاهده آبهای سند است و با تعلیق یکجانبه این توافق از سوی هند مخالفت میکند.
اندرابی تاکید کرد: هند حق ساخت سد بر رودخانههای جهلم و نیلم را ندارد و چنین اقداماتی نقض آشکار تعهدات بینالمللی محسوب میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین به رایزنیهای دیپلماتیک پاکستان و چین اشاره کرد و گفت: دو کشور پس از سفر اخیر معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به پکن توافق کردند هماهنگی پروژههای کوریدور اقتصادی چین و پاکستان را تقویت کرده و برای صلح و ثبات در جنوب آسیا همکاری نزدیکتری داشته باشند.
وی افزود: چین در این گفتوگوها از فداکاریهای پاکستان در مبارزه با تروریسم قدردانی کرده و بیانیه مشترکی نیز در پایان مذاکرات صادر شده است.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در بخش پایانی نشست خبری، موضع اسلامآباد درباره سومالیلند را تشریح کرد و گفت: پاکستان شناسایی این منطقه را رد میکند و آن را توطئهای برای تجزیه سومالی میداند.
وی همچنین اعلام کرد: تاکنون تصمیمی درباره مشارکت پاکستان در نیروی موسوم به تثبیت غزه اتخاذ نشده است.