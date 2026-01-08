

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید سعید شاهرخی در جلسه ی بر خط تصویری با حضور رئیس جمهورو برخی اعضای هیئت دولت و استانداران در خصوص آئین نامه‌های ابلاغی سیاست‌های ارزی جدید دولت گفت: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از سوی دولت علاوه بر کمک به حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در جریان واردات ،یارانه به همه ی افراد جامعه پرداخت می‌شود. .

استاندار لرستان افزود:این طرح در ادامه سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی دولت در حوزه ی تنظیم بازار و نحوه واگذاری ارز به فعالان اقتصادی انجام شده و باعث می‌شود یارانه در مسیر صحیح و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.



وی با بیان اینکه یارانه پرداختی برای ۱۲ قلم کالای متأثر از حذف ارز ترجیحی پرداخت می‌شود، گفت: با این روش علاوه بر حفظ قدرت خرید مردم، کمبود کالا و اجناس در بازار نخواهیم داشت.



شاهرخی بر ضرورت اطلاع رسانی رسانه ها، صداوسیما و کارشناسان در کنار صبوری مردم با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی تأکید کرد.