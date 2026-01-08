به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: میزان ۱۴ تن روغن در نوبت اول به این شهرستان اختصاص داده شده است که از عصر امروز پنج شنبه به مدت سه الی چهار روز در آباده توزیع می‌شود.

امینی افزود: برنج نیز به میزان مورد نیاز این شهرستان پیش بینی و ذخیره شده است که هفته قبل، ۲۰ تن و در هفته آتی نیز توزیع می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: سایر اقلام اساسی با کمبود رو‌به‌رو نیست و همشهریان بدون نگرانی می‌توانند خرید‌های خود را انجام دهند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.