رئیس اداره ورزش و جوانان پاکدشت از اختصاص و تزریق چهار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و آمادهسازی زورخانه محمودآباد پاکدشت خبر داد و گفت: این پروژه با هدف توسعه ورزشهای پهلوانی و بهرهبرداری عمومی در حال تکمیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صداقت اعلام کرد: زورخانه محمودآباد با هدف ترویج ورزشهای پهلوانی و آیینی، آموزش موسیقی و تربیت دینی جوانان ایجاد شده و سالهاست فعالیت مستمر دارد. این مجموعه اکنون با تزریق چهار میلیارد تومان اعتبار روند تکمیل و آمادهسازی برای بهرهبرداری عمومی را طی میکند.
وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۳ بخشی از اعتبار تکمیل این پروژه، معادل دو میلیارد تومان از محل منابع نفت تأمین شده و با کمک خیرین و مسئولان محلی پروژه سرعت گرفته است علاوه بر این وزیر ورزش و جوانان نیز دو میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این مجموعه اختصاص داده است تا مشکلات مالی پیمانکار و محدودیتهای قانونی برطرف شود.
صداقت افزود: توافقی با دیوان محاسبات برای اجرای فرش چمن و آمادهسازی سالن انجام شده و زمینها در قالب هبهنامه از دهیاریها منتقل میشوند تا هزینهها قابل پرداخت باشد.
وی همچنین گفت: در گفتوگوی تلفنی وزیر ورزش با رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانهای مقرر شد دو میلیارد تومان دیگر برای تکمیل زورخانه محمودآباد اختصاص یابد تا روند تکمیل و تجهیز آن نیز ادامه یابد.
صداقت در پایان تأکید کرد: بازدید رسمی مسئولان از زورخانههای شهرستان و پروژههای ورزشی نیمهتمام هفته آینده با حضور نماینده مجلس و فرماندار برگزار خواهد شد و امیدواریم این اقدامات زمینه بهرهبرداری سریعتر از پروژهها را فراهم کند.