به گزارش خبرکاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در بیست وهفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور در گچساران گفت: خیران مدرسه‌ساز به‌صورت غیرمستقیم معماران آینده کشور هستند و نقش آنان در تحقق عدالت آموزشی، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده است.

یدالله رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان، مهم‌ترین سرمایه آن را نیروی انسانی توانمند دانست و افزود: خیران مدرسه‌ساز بازوی توانمندآموزش‌وپرورش هستند که با اقدامات خالصانه خود، نشاط، امید و شادابی را به فضای مدارس و جامعه تزریق می‌کنند.

رحمانی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی در مرکز استان حدود ۴.۵ مترمربع است که کمتر از میانگین کشوری است، گفت: اقدامات خیران در ساخت مدارس، تأمین تجهیزات آموزشی، توزیع لوازم‌التحریر و کمک‌های معیشتی به دانش‌آموزان، نقشی مؤثر در ارتقای سرانه آموزشی و کاهش نابرابری‌ها دارد.

وی مدرسه را مهم‌ترین بستر رشد و شکوفایی دانش‌آموزان دانست و اضافه کرد: با توجه به اینکه دانش‌آموزان امروز، تصمیم‌گیران و آینده‌سازان فردای کشور هستند، خیریان مدرسه‌ساز نیز با نقش‌آفرینی خود، در حقیقت آینده ایران اسلامی را می‌سازند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش خیران در تحقق عدالت آموزشی در مناطق روستایی ادامه داد: از مجموع یک‌هزار و ۶۴۳ روستای دارای سکنه در کهگیلویه و بویراحمد، تنها ۷۲۰ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند و نظام برنامه‌ریزی رسمی بر این روستا‌ها متمرکز است و این در حالیست که بدون کمک خیران، امکان احداث فضای آموزشی مناسب در ۹۲۳ روستای زیر ۲۰ خانوار وجود نداشت.

رحمانی اضافه کرد: هم‌اکنون بیش از ۹۰۰ مدرسه زیر ۱۰ نفر دانش‌آموز در استان فعال است که عمدتاً با مشارمت خیران در همین روستا‌های کم‌جمعیت احداث شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات چهار سال گذشته در حوزه مدرسه سازی در استان ادامه داد: با مشارکت خیران در این مدت، ۳۹۰ مدرسه با حدود ۵۰۰ کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد ساخته شده و بیش از یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار نیز جذب شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۲۵۰ کلاس درس هوشمندسازی، ۲۰ هزار بسته آموزشی توزیع و دو هنرستان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان تجهیز شده است.

رحمانی در ادامه به اجرای طرح «نهضت عدالت در فضای آموزشی» اشاره کرد و گفت: در این طرح، هدف‌گذاری ساخت، تخریب و نوسازی ۹۵۷ کلاس درس در قالب ۲۱۵ مدرسه انجام شده است که شامل جایگزینی مدارس سنگی، مدارس ناایمن، بازسازی و تکمیل مدارس نیمه‌تمام می‌شود و تاکنون عملیات اجرایی ۲۰۷ مدرسه آغاز شده و ۱۱۵ مدرسه به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری، ۱۸۹ مدرسه با ۶۹۰ کلاس درس به بهره‌برداری می‌رسد و ۲۶ مدرسه دیگر نیز در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ افتتاح می‌شود اضافه کرد:. میزان پیشرفت این طرح در استان ۹ درصد است که ۱۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری محسوب می‌شود.

رحمانی با اشاره به وجود هشت مدرسه بزرگ ۱۲ کلاسه که هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌اند، از مجمع خیران مدرسه ساز درخواست کرد با همت و همراهی بیشتر، زمینه آغاز عملیات اجرایی این مدارس را فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان نیز در این همایش به اهمیت بهره‌گیری آگاهانه از ظرفیت‌های علمی جهان، بر دستاورد‌های چشمگیر جمهوری اسلامی در حوزه‌های زیرساختی و آموزشی استان تأکید کرد.

آیت‌الله سید نصیر حسینی، با تأکید بر نوسازی مدارس فرسوده استان گفت: با وجود همه پیشرفت‌ها، همچنان مدارسی داریم که نیاز فوری به بازسازی دارند و از همه خیران و افرادی که در مسیر مدرسه‌سازی تلاش کرده‌اند، صمیمانه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه آگاهی، شرط بهره‌مندی صحیح از پیشرفت‌های علمی است، افزود: امروز به برکت علم و آگاهی، مسیر‌هایی که در گذشته ماه‌ها به طول می‌انجامید، در مدت کوتاه‌تری طی می‌شود.