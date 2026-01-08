به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس گروه آموزش و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت:در این مراسم که در دبستان سیمکو بخش سنگر برگزار شد، اهمیت برنامه سفیران سلامت و نقش آنان در ترویج سلامت و سبک زندگی سالم در جامعه تبیین شد.

دکتر آتوسا رهبر در این مراسم برای دانش آموزان فلسفه‌ی اجرای برنامه ملی خودمراقبتی در مدارس از سال ۱۳۹۴ و جذب و آموزش سفیران سلامت در مدارس را توضیح داد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار سفیر سلامت دانش آموز در استان فعال هستند.

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه اهداف برنامه سفیران سلامت دانش آموزش را عنوان کرد و گفت: هدف از برنامه سفیران سلامت در مدارس، تقویت روحیه‌ی مشارکت جمعی، همدلی و همکاری مشترک، ترویج سبک زندگی سالم، آموزش مهارت‌های خودمراقبتی و انتقال آموزش‌ها به هم‌سالان، خانواده‌ها و در نهایت ارتقای سطح سلامت دانش آموزان و خانواده‌هایشان است.

در پایان این مراسم، کارت سفیر سلامت و جوایزی به سفیران سلامت دبستان اهدا شد.