معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به موقعیت راهبردی استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس گفت: بوشهر به واسطه برخورداری از سواحل طولانی، تنوع چشماندازهای طبیعی، بنادر تاریخی، ظرفیتهای فرهنگی و اقلیمی خاص، یکی از مستعدترین استانهای کشور برای توسعه گردشگری ساحلی و آبی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی بندپی در جریان بازدید از شناور «گرند فری » در استان بوشهر با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد گردشگری ساحلی و دریایی استان بوشهر، توسعه زیرساختهای حملونقل آبی، فعالسازی شناور گرند فری و راهاندازی خطوط منظم دریایی میان بنادر، جزایر و مراکز تفریحی را از الزامات بهرهبرداری مؤثر از این توانمندیها عنوان کرد.
وی افزود: گردشگری ساحلی و دریایی بوشهر محدود به حملونقل مسافری نیست، بلکه شامل طیف گستردهای از فعالیتها نظیر سفرهای دریایی تفریحی، تورهای جزیرهگردی، ورزشهای آبی، گردشگری بندری، تفریحات ساحلی و بهرهگیری از ظرفیت بنادر محلی و اسکلههای گردشگری است که میتواند تجربهای متفاوت و جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کند.
محسنی بندپی با تأکید بر نقش زیرساختهای حملونقل دریایی در رونق این بخش گفت : فعالسازی شناور گرند فری و ایجاد خطوط منظم و ایمن آبی میان بنادر استان بوشهر و سایر جزایر و نواحی ساحلی، زمینه افزایش دسترسی گردشگران، کاهش فشار بر حملونقل جادهای و ارتقای سطح ایمنی و رفاه سفرهای دریایی را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه توسعه گردشگری دریایی نیازمند نگاه یکپارچه و هماهنگ است، افزود: برنامهریزی منسجم میان دستگاههای اجرایی، سازمانهای متولی دریا، بخش خصوصی و سرمایهگذاران میتواند به شکلگیری زنجیره کامل خدمات گردشگری ساحلی و آبی در استان بوشهر منجر شود و فرصتهای جدیدی برای اشتغال پایدار جوامع محلی ایجاد کند.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت : با توجه به ظرفیتهای بیبدیل خلیج فارس و سواحل بوشهر، توسعه هدفمند گردشگری ساحلی و دریایی میتواند علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، نقش مؤثری در معرفی هرچه بهتر این استان به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری دریایی کشور ایفا کند.