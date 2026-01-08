امام جمعه تبریز مطرح کرد؛

خانواده شهدا چشم و چراغ نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به ویژگی‌ها و خصوصیات مادران شهدای والامقام از خانواده شهدا به عنوان چشم و چراغ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.