خانواده شهدا چشم و چراغ نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به ویژگیها و خصوصیات مادران شهدای والامقام از خانواده شهدا به عنوان چشم و چراغ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل در مراسم تجلیل از خانواده های شهدای اقتدار با اشاره به ویژگیها و خصوصیات مادران شهدای والامقام از خانواده شهدا به عنوان چشم و چراغ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت:این خانوادهها عزیزان خود را تقدیم اسلام ، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردند و خدمت به میهن اسلامی را افتخاری بزرگ میدانند.
وی با اشاره به تکریم خانوادههای شهدا افزود: همه نظام و کشور در خدمت خانواده شهدا هستند.