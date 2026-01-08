پخش زنده
سومین دوره طرح مهر درمان با هدف دسترسی بهتر به خدمات تخصصی در پاسارگاد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سومین دوره طرح مهر درمان در بیمارستان امام جعفر صادق شهرستان پاسارگاد به صورت نوبت دهی حضوری برگزار و ۲۷۶ بیمار معاینه، ۶۱ خدمت پاراکلینیکی و یک عمل جراحی انجام شد.
این طرح که یک بار در ماه اجرا میشود با استقبال مراجعه کنندگان روبهرو شده است.
طرح مهر درمان، با همکاری معاونت علوم پزشکی دانشگاه شیراز و گروههای تخصصی پزشکی و با هدف دسترسی بهتر شهرستانهای استان فارس به خدمات تخصصی و فوق تخصصی اجرا شده است.