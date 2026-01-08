امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

جزئیات طرح کالابرگ

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۸- ۱۵:۴۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
پایان اعتکاف، آغاز مسیری جدید در زندگی
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات
۱۴۰۴-۱۰-۱۵
جلسه بازاریان و اصناف با رئیس قوه قضائیه
جلسه بازاریان و اصناف با رئیس قوه قضائیه
۱۴۰۴-۱۰-۱۷
خبرهای مرتبط

هیچ کمبودی در تأمین اقلام اساسی نداریم 

در طرح کالابرگ، کارمندان و بازنشستگان دهک‌های بالا نیاز به ثبت درخواست ندارند

بازدید سرزده وزیر دادگستری از بازار

اعتبار کالابرگ الکترونیکی تا پایان سال تامین شده است

حضور رئیس جمهور در بانک مرکزی

اعلام زمان بندی خرید با اعتبار کالابرگ 

آنچه در مورد کالابرگ باید بدانید

تخصیص مستقیم یارانه ها به مصرف کننده مبتنی بر تجربه چندساله است

برچسب ها: طرح کالابرگ الکترونیکی ، اقتصاد ، معیشت ، کالاهای اساسی ، ارز ترجیحی
 