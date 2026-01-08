پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون استاندار مرکزی: رسانهها، نخبگان را برای نامزدی در انتخابات شوراها دعوت کنند.
نشست شورای اطلاعرسانی استان مرکزی به ریاست حسن قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور مدیران، اعضای حقیقی و حقوقی شورا برگزار شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، با تأکید بر نقش کلیدی رسانهها در افزایش مشارکت مردمی، از اصحاب رسانه خواست نخبگان و متخصصان صاحب صلاحیت را برای ثبتنام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دعوت کنند.
حسن قمری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را امری حیاتی دانست و گفت: ثبتنام نامزدها از شنبه ۲۱ دیماه آغاز میشود و رسانهها باید نخبگان، متخصصان و افراد صاحب صلاحیت را برای حضور در این انتخابات دعوت کنند. مشارکت بالا منجر به انتخابهای بهتر خواهد شد.
او، اقدامات دولت در حوزه اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکننده، اقدامی جهادی بود که رانت را از بین برد. در حوزه بنزین نیز با اصلاح جزئی قیمت، مصرف ۶ تا ۸ درصد در استان و همزمان در سراسر کشور کاهش یافت و منابع برای امور مهمتر مانند دارو و گندم صرف شد.
قمری با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه انرژی پاک، عدالت آموزشی و راهسازی، تأکید کرد: رسانهها و روابط عمومی دستگاهها باید اقدامات انجامشده را به درستی اطلاعرسانی کنند تا امیدآفرینی ایجاد شود. همه در یک کشتی هستیم و نیاز به همکاری جمعی داریم.