وزیر اقتصاد گفت: با تصویب سیاست پولی جدید، اعتبارات مرتبط با بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی تأمین شده و منابع پایه پولی به شکلی مدیریت خواهد شد که آثار تورمی به حداقل برسد.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: بانک مرکزی با ورود به بازار ارز و مدیریت عرضه آن، تلاش میکند نرخ ارز را کنترل کند.
به گفته وزیر اقتصاد، همه دستگاهها و نهادهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با دولت در ارتباط هستند، موظفاند ارز حاصل از فعالیتهای خود را بازگردانده و در اسرع وقت، اقدامات لازم را انجام دهند. مجموعههایی که از بازگرداندن ارز خودداری کنند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و مدیرانی که در این زمینه کوتاهی کنند از سمتهای خود برکنار میشوند.
مدنی زاده در پایان گفت: در سطح دولت، هماهنگی مطلوبی میان بخشهای مختلف ایجاد شده تا با مدیریت بازار، شرایط مناسبی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود. همچنین، از هفته آینده اوراق تأمین مالی شرکتهای صادرکننده، مانند اوراق متعلق به شرکتهای نفت، فولاد، مس و پتروشیمی، در بازار عرضه خواهد شد. این اقدام با هدف هدایت منابع به سمت چرخه تولید انجام میشود.