با هدف تسریع در اجرای طرح ملی مسکن، وضعیت پیشرفت این پروژه و مشکلات پیش روی آن مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی وضعیت طرح ملی مسکن سنندج بررسی وضعیت طرح ملی مسکن سنندج بررسی وضعیت طرح ملی مسکن سنندج بررسی وضعیت طرح ملی مسکن سنندج بررسی وضعیت طرح ملی مسکن سنندج بررسی وضعیت طرح ملی مسکن سنندج بررسی وضعیت طرح ملی مسکن سنندج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، برای کمک به رفع دغدغه و مطالبات متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن، مسئولان مربوطه امروز با حضور در محل اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به‌فران، بارین و دیمه‌ن سنندج ضمن بازدید از روند اجرای آن و شنیدن صحبت‌های نمایندگان متقاضیان، تصمیماتی هم اتخاذ کردند.

علاوه بر تسهیلات بانکی که از ارکان اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن است، آورده به موقع و منظم متقاضیان از پیش نیاز‌های اجرای این پروژه بزرگ است.