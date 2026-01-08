پخش زنده
امروز: -
با هدف تسریع در اجرای طرح ملی مسکن، وضعیت پیشرفت این پروژه و مشکلات پیش روی آن مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، برای کمک به رفع دغدغه و مطالبات متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن، مسئولان مربوطه امروز با حضور در محل اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن بهفران، بارین و دیمهن سنندج ضمن بازدید از روند اجرای آن و شنیدن صحبتهای نمایندگان متقاضیان، تصمیماتی هم اتخاذ کردند.
علاوه بر تسهیلات بانکی که از ارکان اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن است، آورده به موقع و منظم متقاضیان از پیش نیازهای اجرای این پروژه بزرگ است.