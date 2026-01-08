مستند «با عزت»، که مروری است بر زندگی و کارنامه هنری شادروان عزت الله مقبلی، صداپیشه، کارگردان و بازیگر رادیو، تلویزیون و سینما، به زودی از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل توکلی، مستندساز، با حضور در استودیو شبکه خبر، درخصوص مستند «با عزت» با اشاره به گستردگی فعالیت‌های هنری زنده‌یاد عزت‌الله مقبلی، او را نابغه صداپیشگی ایران توصیف کرد و گفت: مقبلی در عرصه دوبله، رادیو و طنز صوتی، ترکیبی از مهارت، شوخ‌طبعی و شور انسانی بود که هنوز هم نظیری برایش پیدا نشده است.

وی با اشاره به توانایی بی‌نظیر مقبلی در تیپ‌سازی و ایفای نقش‌های پیچیده گفت: او در فیلم الیور تویست چنان تسلطی بر اجرای نقش منفی داشت که بیننده از شخصیت متنفر می‌شد، این قدرت در صداپیشگی کم‌نظیر است. همچنین در دوبله فیلم‌های لویی دوفونس با آن ریتم سریع و عصبی، تبحرش به حدی بود که گویی خود دوفونس فارسی صحبت می‌کند.

توکلی درباره گستره‌ی فعالیت‌های مرحوم مقبلی گفت: نمی‌توانم بگویم در رادیو بهتر بود یا در دوبله. در رادیو ریتم و بیان بی‌نظیر داشتف به‌ویژه در برنامه صبح جمعه با شما و اجرای اولین تیتراژ پس از انقلاب، اما در دوبله، سطح کارش جهانی بود. تسلط او بر احساسات، از خشم تا شوخ‌طبعی، در هر جمله‌اش جریان داشت.

به گفته وی، مقبلی از آن دست هنرمندانی بود که به صورت ناخودآگاه در چند حوزه دوبله، تئاتر، رادیو و اجرا، هم‌زمان می‌درخشید.

وی تأکید کرد که بخش زیادی از مخاطبان جوان امروز نام‌هایی مانند جلال مقامی یا عزت‌الله مقبلی را نمی‌شناسند، «در یک کلاس هنرجویی وقتی نام جلال مقامی را گفتم، کسی او را نمی‌شناخت. هدف من از ساخت چنین مستند‌هایی این است که این فاصله نسلی کاهش یابد و تاریخ دوبله ایران فراموش نشود.

توکلی گفت: که پس از مستند «با عزت»، ساخت مستندی درباره‌ی منوچهر نوذری را نیز آغاز کرده است و احتمال دارد فیلمی درباره‌ی مهین کسمایی (دوبلور و بازیگر پیشکسوت) نیز تولید کند.

مستند «با عزت» در ۵۷ دقیقه، تصویری جامع از زندگی، آثار و نبوغ هنری شادروان عزت‌الله مقبلی ارائه می‌دهد، هنرمندی که صدا و تصویر را به هم پیوند می‌داد و در تاریخ دوبله و طنز صوتی ایران ماندگار شد. این مستند به‌زودی از شبکه‌ مستند پخش می شود.