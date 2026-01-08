پخش زنده
سالانه تا ۵۰ میلیارد دلار تبادلات تجاری بین ایران و امارات انجام میشود و بسیاری از استانهای کشور، از این مسیر با بازارهای جهانی در ارتباط هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رایزن اقتصادی سر کنسولگری ایران در دبی و در همایش معرفی فرصتهای تجاری و اقتصادی دبی در حوزه صنایع غذایی و نمایشگاه «گلفود دبی» که به همت امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: تولیدکنندگان ایرانی میتوانند بخشی از فرایند بستهبندی نهایی محصولات خود را در امارات انجام دهند تا از مزایای صادراتی بیشتر و تسهیل عبور از تحریمها بهرهمند شوند.
عارف عباسی افزود: در حال حاضر امکان اجاره فضا برای نمایش دائمی محصولات با هزینه مناسب حدود هزار درهم برای هر متر مربع در سال نیز وجود دارد که جایگزین خوبی برای غرفههای پر هزینه نمایشگاهی است.
وی ادامه داد: در حوزه مواد غذایی، چنانچه خراسان رضوی با رویکردی فعال در عرصه بازاریابی وارد عمل شود، امکان بهرهگیری از ظرفیت ارتباطات موجود با همتایان کنسولی سایر کشورها فراهم خواهد شد؛ ظرفیتی که میتواند زمینه برقراری تعاملات مؤثر و در نهایت توسعه صادرات از استان را مهیا کند.
عباسی گفت: اتاقهای بازرگانی استانها میتوانند نمایندگانی در دبی معرفی کنند تا خدمات پس از نمایشگاه و پیگیری مذاکرات تجاری از آن طریق انجام شود؛ هم اکنون چند استان از این شرایط استفاده میکنند.
وی افزود: حضور در نمایشگاه دبی برای فعالانی که با برنامهریزی مشخص و تعریف دقیق حوزه فعالیت خود وارد این رویداد شوند، به طور قطع دستاوردهای مثمرثمری به همراه خواهد داشت. با این حال باید توجه داشت که هر تولیدکننده، صادرکننده نیست و همچنین هر صادرکنندهای نیز ناگزیر به آغاز فعالیت خود از بازار دبی نخواهد بود.
او ادامه داد: پیش از ورود فعالان اقتصادی به نمایشگاه، شرایط، الزامات و مقررات بهطور دقیق بررسی شود تا حضور در این رویداد و فرآیند صادرات از مسیر دبی با آمادگی کامل صورت گیرد.
رایزن اقتصادی سرکنسولگری ایران در دبی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان میتوانند برای شروع فعالیت صادراتی، با هزینهای کمتر از سایر مناطق امارات از جمله شارجه اقدام کنند. کنسولگری نیز آمادگی دارد در حوزه مشاوره، برگزاری جلسات و توسعه همکاریها، در کنار فعالان اقتصادی ایران قرار گیرد.
مدیر امور بینالملل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این همایش با اشاره به اهمیت تعامل اقتصادی با دبی گفت: امارات و به ویژه شهر دبی، یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران و مسیر ارتباطی مهم ما با جهان است. تجارت خارجی با این بازار برای ما اهمیت ویژه ای دارد و در برنامه های توسعه صادراتی، نگاه ویژه ای به همکاری با این کشور داریم.
پیام رشیدی افزود: خراسان رضوی از قطبهای صنایع غذایی کشور به شمار میرود، اتاق بازرگانی استان تصمیم دارد در قالب اعزام هدفمند هیاتی تخصصی به نمایشگاه «گلفود دبی» که اوایل بهمن ماه برگزار میشود، زمینه تعاملات موثرتر بخش خصوصی استان را فراهم سازد.
وی تاکید کرد: اعزام هیات های تجاری بر اساس برنامه ریزی مشخصی انجام خواهد شد که شامل ۹ محور برنامه ای پیش، حین و پس از سفر است؛ تمرکز اصلی نیز بر آماده سازی شرکت کنندگان پیش از اعزام است تا سفرها هدفمند و نتیجه محور باشند و پس از آن نیز، برنامههایی در نظر گرفته شده تا نتیجه این حضور به صورت عملیاتی دیده و تجربه شود.
سعید بامشکی، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: نمایشگاه گلفود، بزرگترین رویداد جهانی صنایع غذایی و آشامیدنی محسوب میشود، شرکتهای متعددی از خراسان رضوی در این نمایشگاه حضور دارند و شرکت در این رویداد، میتواند آثار قابل توجهی در مراودات فعالان اقتصادی داشته باشد.