به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این شهرستان در بازرسی از منزلی در یکی از محله ها، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هزار سی سی فاقد مجوز را کشف و توقیف کردند.

سرهنگ علی اصغر محمد‌پور با بیان اینکه مالک پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد افزود: کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.