مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: صیانت از دامداران و حذف دلالی، راهبرد اصلی عبور از بحران نهاده‌های دامی در شرایط کنونی است و باید دامداران مراقب باشند تا گرفتار مافیای دام نشوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی پیرجاهد با اشاره به پیامد‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های دامی ناشی از جراحی اقتصادی اظهار داشت: حمایت از دامداران و مقابله با دلالی در بازار دام در شرایط کنونی از ضروریات است.

وی افزود: در شرایط کنونی، هوشیاری دامداران در تعیین قیمت واقعی دام و پرهیز از فروش به واسطه‌ها، از زیان آنها و التهاب در بازار گوشت جلوگیری می‌کند.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل تصریح کرد: افزایش هزینه تأمین خوراک دام مستقیماً بر قیمت دام زنده و گوشت تأثیرگذار است و فعالیت دلالان، با خرید ارزان و عرضه گران، به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند.

وی با اشاره به قرارداد منعقدشده با کارخانه «سپیددانه» برای تأمین کنسانتره مورد نیاز عشایر، گفت: حرکت به‌سوی استفاده از نهاده‌های جایگزین نظیر کنسانتره، تفاله چغندر و خوراک تخمیری می‌تواند صنعت دامداری را از بحران موجود عبور دهد.

پیرجاهد در پایان با تأکید بر نقش حذف واسطه‌ها در حفظ تولید و امنیت غذایی کشور تصریح کرد: دامداران گرفتار مافیای دام نشوند و قطعا تمرکز بر مدیریت صحیح نهاده‌ها و ساماندهی بازار فروش دام، موجب پایداری اقتصاد عشایری و جلوگیری از زیان دامداران خواهد شد.