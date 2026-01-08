در حالی که برخی مناطق ساری طی شب‌های گذشته شاهد تحرکات اغتشاشگران بود، بازاریان با نصب بنرهایی صف خود را از اغتشاشگران جدا و پلیس با سعه‌صدر، امنیت بازار و آرامش شهر را حفظ کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تحرکات اغتشاشگران در برخی خیابان‌های مرکزی ساری، بازاریان را با ناامنی‌های شبانه روبه‌رو کرد و موجب تعطیلی اجباری تعدادی از مغازه‌ها در ساعات اوج فروش شد.

در این شرایط، پلیس با سعه‌صدر و خویشتن‌داری، در کنار مردم و کسبه ایستاد و با وجود حمله به خودروهای انتظامی، امنیت بازار و شهروندان را حفظ کرد.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای پلیس حتی یک بانوی شهروند را که به همراه نوزادش برای حفظ امنیت به مأموران پناه آورده بود، به سلامت تا منزل همراهی کردند.

بازاریان و مردم با وجود گلایه از گرانی و مشکلات اقتصادی، همراه اغتشاشگران نیستند و خواهان آرامش، ثبات و امنیت بازار در آستانه شب عید هستند.

گزارش از بنیامین مرشدی