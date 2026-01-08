

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مهدی اداوی گفت: ۳۱۵ تن روغن در بازار استان توزیع می‌شود و لازم است که شهروندان از خرید‌های هیجانی و ایجاد تقاضای کاذب بپرهیزند.

فرماندار ویژه الیگودرز در جلسه ی تنظیم بازار و شورای آرد و نان الیگودرز افزود: همچنین ۹۵تن روغن خوراکی چهارشنبه ۱۷ دی ماه جاری در فروشگاه‌های استان توزیع شده و هیچ کمبودی در عرضه این کالای اساسی وجود ندارد.



وی بیان کرد: از آنجا که افزایش قیمت ناشی از آزادسازی نرخ دلار با طرح‌های حمایتی دولت برطرف می‌شود، شهروندان فهیم الیگودرز طی روز‌های آتی از خرید‌های هیجانی و مازاد بر مصرف خانوار خودداری کرده و به کمک در عبور از این شرایط بحرانی با نهاد‌های ذیربط همکاری نمایند.



اداوی همچنین به ورود مرغ گرم به میزان کافی در بازار اشاره و اظهارکرد: با تامین و توزیع برنج و مرغ گرم در فروشگاه‌ها هیچگونه کمبودی وجود ندارد و شهروندان با فراغ بال فقط به میزان نیاز روزمره خرید‌های خود را انجام دهند.