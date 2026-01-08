کلاس آموزشی و ترویجی بیماری‌های دامی، بهداشت جایگاه دام و اهمیت واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین برای دامداران شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

برگزاری کلاس آموزشی و ترویجی بیماری‌های دامی و بهداشت جایگاه دام در کبودراهنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر دامپزشکی شهرستان کبودراهنگ گفت: این دوره آموزشی با هدف افزایش سطح آگاهی بخشی عمومی جامعه برای شماری از بهره برداران برگزار شد تا دامداران بیش از پیش با اهمیت واکسیناسیون دام و بیماری‌های رایج دامی آشنا شوند.

آرش آرایش همچنین با اشاره به وضعیت تب برفکی در شهرستان کبودراهنگ گفت: با تامین واکسن و واکسیناسیون به موقع در دو مرحله، ایمنی مورد نیاز ایجاد شده و هیچ موردی از تب برفکی در این شهرستان مشاهده نشده است.