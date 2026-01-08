پخش زنده
دومین همایش تجلیل از خیران سلامت استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده ولی فقیه در استان در همایش تجلیل از خیرین سلامت استان با اشاره به دستاوردهای بزرگ کشور در حوزه بهداشت و درمان، از خدمات گسترده خیرین در ارتقای سطح سلامت استان و کشور قدردانی کرد.
آیتالله دری نجفآبادی افزود: یکی از کارهای بزرگ تحول عظیم در حوزه بهداشت و درمان کشور است و جمهوری اسلامی ایران بهواسطه این خدمات بزرگ، افتخار بزرگی برای مردم ایران به ارمغان آورده است.
او گفت: در پزشکی کشور امروز از نظر علم و دانش در ردههای اول دنیا هستیم و استان مرکزی نیز در این زمینه پیشرفتهای چشمگیری داشته است.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به پروژههای بزرگ در حوزه بهداشت و درمان استان مانند بیمارستان ولیعصر و آیتالله خانساری گفت: در گذشته بسیاری از امکانات بهداشتی و درمانی وجود نداشت، اما امروز با همت خیرین، استان مرکزی از لحاظ امکانات درمانی و دندانپزشکی به جایگاه خوبی رسیده است.
او افزود: خیرین در کنار متخصصان و دانشگاهیان، ستونهای اصلی پیشرفت جامعه اسلامی هستند و بدون همکاری این سه گروه، توسعه کشور ممکن نخواهد بود.
ابراهیم گلمکانی، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این همایش گفت: خدمات خیرین سلامت یک گام بزرگ در تاریخ تحول بهداشت و درمان کشور است و مجمع خیرین سلامت با مشارکتهای خود توانسته است اقدامات بزرگی در راستای تأمین منابع مالی برای توسعه بیمارستانها و مراکز درمانی انجام دهد.
گلمکانی همچنین با اشاره به نسبت تخت بیمارستانی در استان مرکزی گفت: استان مرکزی با داشتن ۲ تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر جمعیت، یکی از استانهای پیشرو در کشور است که این امر به همت خیرین بزرگوار محقق شده است.
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تقدیر از خیرین سلامت استان، گفت: امروز با همت خیرین، وضعیت زیرساختهای بهداشتی و درمانی استان از حالت بحرانی خارج شده و به استانداردهای ملی نزدیک شده، افتتاح بیمارستان حضرت ولیعصر و مرکز درمانی آیتالله خانساری، بهویژه در حوزه درمان سرطان، نمونهای از تلاشهای این عزیزان است.
او همچنین بر لزوم توجه به پیشگیری از بیماریها و حل مشکلاتی مانند آلودگی هوا، افزود: خیرین سلامت استان علاوه بر ورود به حوزه درمان، در زمینه پیشگیری از بیماریها نیز اقدامات مؤثری انجام دادهاند.