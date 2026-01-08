به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی از یکشنبه ۲۱ دی منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و در روز چهارشنبه ۲۴ دی پایان می‌پذیرد.

متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام و انتخاب رشته کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این مرحله هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.

متقاضیان باید قبل از ثبت نام در این آزمون اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون را به دقت مطالعه کنند.