سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان اردبیل از برگزاری مرحله دوم انتخابات سراسری شبکههای تخصصی سازمانهای مردمنهاد جوانان کشور در استان اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهرام فکری سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان این ادارهکل، با اعلام این خبر گفت: مرحله دوم انتخابات سراسری شبکههای تخصصی سازمانهای مردمنهاد جوانان کشور، روز چهارشنبه ۱۷ دیماه با حضور نمایندگان سمنهای جوانان استان، ناظران و عوامل اجرایی در سالن کنفرانس رضازاده برگزار شد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این انتخابات اظهار کرد: این فرآیند در راستای تقویت مشارکت اجتماعی جوانان، ساماندهی فعالیتهای تخصصی سازمانهای مردمنهاد و ایجاد انسجام در شبکههای تخصصی سمنهای جوانان برگزار میشود.
فکری افزود: در این مرحله، انتخابات پنج شبکه تخصصی شامل گردشگری و میراث فرهنگی، محلات، عدالت و حقوق شهروندی، سلامت و علمی و فناوری با نظم، شفافیت و مشارکت مطلوب برگزار شد.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به روند برگزاری انتخابات در مراحل قبلی تصریح کرد: در مرحله نخست، انتخابات شبکههای تخصصی سمنهای جوانان در سطح استان برگزار شد که در نهایت ۷ شبکه تخصصی از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تأیید قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مجموع، ۱۵ شبکه تخصصی برای استان پیشبینی شده بود که از این تعداد، ۱۲ شبکه با حضور ۲۲ کاندیدا و ۸۳ رأیدهنده واجد شرایط تشکیل شد، که ۷ شبکه در مرحله اول و ۵ شبکه در مرحله دوم تشکیل گردید و، اما به دلیل نرسیدن برخی شبکهها به حد نصاب قانونی، برگزاری ۳ شبکه از جمله شبکه محیط زیست، روستایی و عشایری به مرحله دیگیری موکول شد.
فکری در ادامه، منتخبان مرحله دوم انتخابات شبکههای تخصصی سمنهای جوانان استان اردبیل را به شرح زیر اعلام کرد:
شبکه گردشگری و میراث فرهنگی: سحر مصطفایی
شبکه سلامت: حامد قطاری
شبکه علمی و فناوری جوانان: سحر رحیمی
شبکه محلات: محمدرضا اکبری
شبکه عدالت و حقوق شهروندی: میثم خداپناه
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی ادارهکل ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: حمایتهای آتی این ادارهکل صرفاً به برنامهها و فعالیت سازمانهای مردمنهادی تعلق خواهد گرفت که عضو شبکههای تخصصی مصوب باشند.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان استان اردبیل افزود: تنها سازمانهای مردمنهاد جوانان دارای اعتبار قانونی امکان عضویت در شبکهها را دارند و هر سمن فقط میتواند عضو یک شبکه تخصصی باشد.
فکری در پایان تأکید کرد: شبکهسازی تخصصی سمنهای جوانان، زمینه همافزایی، انسجام، تبادل تجربه و افزایش اثربخشی فعالیتهای اجتماعی جوانان را فراهم کرده و نقش مؤثری در توسعه اجتماعی استان اردبیل ایفا خواهد کرد.