به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهرام فکری سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان این اداره‌کل، با اعلام این خبر گفت: مرحله دوم انتخابات سراسری شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان کشور، روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه با حضور نمایندگان سمن‌های جوانان استان، ناظران و عوامل اجرایی در سالن کنفرانس رضازاده برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این انتخابات اظهار کرد: این فرآیند در راستای تقویت مشارکت اجتماعی جوانان، ساماندهی فعالیت‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد انسجام در شبکه‌های تخصصی سمن‌های جوانان برگزار می‌شود.

فکری افزود: در این مرحله، انتخابات پنج شبکه تخصصی شامل گردشگری و میراث فرهنگی، محلات، عدالت و حقوق شهروندی، سلامت و علمی و فناوری با نظم، شفافیت و مشارکت مطلوب برگزار شد.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به روند برگزاری انتخابات در مراحل قبلی تصریح کرد: در مرحله نخست، انتخابات شبکه‌های تخصصی سمن‌های جوانان در سطح استان برگزار شد که در نهایت ۷ شبکه تخصصی از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تأیید قرار گرفت.

وی ادامه داد: در مجموع، ۱۵ شبکه تخصصی برای استان پیش‌بینی شده بود که از این تعداد، ۱۲ شبکه با حضور ۲۲ کاندیدا و ۸۳ رأی‌دهنده واجد شرایط تشکیل شد، که ۷ شبکه در مرحله اول و ۵ شبکه در مرحله دوم تشکیل گردید و، اما به دلیل نرسیدن برخی شبکه‌ها به حد نصاب قانونی، برگزاری ۳ شبکه از جمله شبکه محیط زیست، روستایی و عشایری به مرحله دیگیری موکول شد.

فکری در ادامه، منتخبان مرحله دوم انتخابات شبکه‌های تخصصی سمن‌های جوانان استان اردبیل را به شرح زیر اعلام کرد:

شبکه گردشگری و میراث فرهنگی: سحر مصطفایی

شبکه سلامت: حامد قطاری

شبکه علمی و فناوری جوانان: سحر رحیمی

شبکه محلات: محمدرضا اکبری

شبکه عدالت و حقوق شهروندی: میثم خداپناه

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی اداره‌کل ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: حمایت‌های آتی این اداره‌کل صرفاً به برنامه‌ها و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهادی تعلق خواهد گرفت که عضو شبکه‌های تخصصی مصوب باشند.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان استان اردبیل افزود: تنها سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان دارای اعتبار قانونی امکان عضویت در شبکه‌ها را دارند و هر سمن فقط می‌تواند عضو یک شبکه تخصصی باشد.

فکری در پایان تأکید کرد: شبکه‌سازی تخصصی سمن‌های جوانان، زمینه هم‌افزایی، انسجام، تبادل تجربه و افزایش اثربخشی فعالیت‌های اجتماعی جوانان را فراهم کرده و نقش مؤثری در توسعه اجتماعی استان اردبیل ایفا خواهد کرد.